Die Kleinstadt Antoing in der wallonischen Provinz Hennegau ist die einzige Gemeinde in ganz Belgien, die nicht in einem Radioaktivitäts-Radius liegt - weder für belgische, noch für französische Nuklearanlagen oder Atomkraftwerke. In der Kleinstadt Antoing leben etwa 7.500 Einwohner. Doch nach Angaben des belgischen Innenministeriums haben auch die Anwohner dieser Gemeinde Anrecht auf kostenlose Jod-Tabletten. Diese seien bei den drei örtlichen Apotheken zu beziehen.

Antoings Bürgermeister Bernard Bauwens (PS) und seine Apotheker nennen die Tatsache, dass sie von einem Supergau heimgesucht werden, mit Augenzwinkern aber eine „Fiktion“… Ansonsten empfehlen sie einen Besuch in ihrer Stadt, die mit Schlössern und einem römischen Grabeshügel (Fotos unten) aufwarten könne.