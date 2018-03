Belga

A.Kockartz In der Basisschule „De Triangel“ im Ortsteil Sint-Andries in Brügge hat die Grippewelle gerade hart zugeschlagen. Dort sind 80 der insgesamt 320 Schulkinder erkrankt. Auch vier Lehrkräfte sind wegen Grippevirus krankgeschrieben. Der Direktor der Schule gab an, so etwas noch nie erlebt zu haben.