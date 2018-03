A.Kockartz Die belgische Bundespolizei durchsuchte am Sonntag an sieben Stellen im Brüsseler Stadtteil Molenbeek, in Mechelen (Prov. Antwerpen) und in Geraardsbergen (Prov. Ostflandern) Wohnungen. Die Razzien fanden im Rahmen von Ermittlungen in einem Terrordossier statt. Insgesamt wurden acht Personen festgenommen, die einem Haftrichter vorgeführt werden.