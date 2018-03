A.Kockartz Am Sonntagabend wurde in der Haftanstalt von Löwen der medizinische Notfallplan ausgerufen. Fünf der dort einsitzenden Häftlinge waren nach der Einnahme einer bestimmten Drogensubstanz zusammengebrochen. Vier von ihnen schweben zeitweise in Lebensgefahr und einer musste in eine Klinik eingeliefert werden.