Leider übertreten viele dieser Sicherheitsleute ihre Kompetenzen oder fallen durch unnötige Härte in ihrem Auftreten auf, wie das Referat „Kontrolle der privaten Sicherheit“ innerhalb des belgischen Innenministeriums feststellen muss.

Im vergangenen Jahr wurden 973 Klagen gegen Mitarbeiter von privaten Sicherheitsunternehmen oder gegen solche Firmen direkt bearbeitet. Das entspricht einem Anstieg um knapp 40 % gegenüber 2016. Nach jahrelangem freiem Handeln von nicht angemeldeten Sicherheitsfirmen oder sogenannten „Cowboys“ unter den Wachleuten lag dieser Sektor in einem schlechten Licht.

Mittlerweile jedoch müssen die Mitarbeiter solcher Firmen eine Ausbildung vorweisen können und sie müssen einen Verhaltenskodex unterschreiben. Das bedeutet auch, dass sie sich mit einem speziellen Dokument oder einem offiziellen Badge ausweisen können müssen, doch hier drückt offenbar der Schuh.

Jeder, also auch Privatpersonen, hat das Recht, das Vorzeigen dieser Legitimationen zu verlangen und die Wachleute dürfen dies nicht verweigern, was aber nicht selten passiert. Immer noch lassen private Sicherheitsfirmen in Belgien Leute für sich arbeiten, die weder ausreichend ausgebildet sind, noch irgendeine Ahnung von einem richtigen und gesetzmäßigen Verhalten bei ihrer Arbeit haben.