Autor: U. Neumann/Kommuniqué von Charles Michel

U. Neumann/Kommuniqué von Charles Michel Als Antwort auf die große Koalition in Deutschland hat der belgische Premierminister an diesem Sonntag ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem er seine Kollegen im Europäischen Rat dazu auffordert, einen Gang höher zu schalten. Jetzt gelte es, Fortschritte zu erzielen, insbesondere bei der Einwanderung und der Stärkung der europäischen Wirtschaft und Sicherheit, heißt es in der Reaktion von Charles Michel (Archivfoto). Lesen Sie hier die Mitteilung des belgischen Premierministers.