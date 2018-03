Autor: U. Neumann

U. Neumann Miet Smet, Staatsministerin und Ehefrau des ehemaligen Premierministers Wilfried Martens, erklärte in einem an diesem Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung De Zondag, dass die administrativen Schritte hinsichtlich ihrer Euthanasie bereits unternommen seien. Die Unterlagen seien unterzeichnet, so Smet.