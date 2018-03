Zwischen 2014 und 2018 werden in Langemark-Poelkapelle 12 Friedenswachen abgehalten. Während dieser Wachen wird dem Ersten Weltkrieg gedacht und er wird in ein aktuelles Licht gesetzt. 12 Themen, die zum Frieden beitragen, werden in den Mittelpunkt gestellt. Das Motto der Friedenswache an diesem Wochenende ist: "Ja zu einer Politik, die in den Frieden investiert."