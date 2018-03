Belga

A.Kockartz Die belgische Bundesregierung will bereits in der kommenden Woche ein Gesetz in Kraft treten lassen, dass eine garantierte Mindestdienstleistung bei der Bahn im Streikfall vorsieht. Obschon diese Maßnahme bei den Gewerkschaften sehr umstritten ist, hält die belgische Mitte-Rechts-Regierung daran fest.