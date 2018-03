Belga

A.Kockartz Der Belgische Unternehmerverband VBO setzt weiter auf die Kernkraft. In Sachen Laufzeitverlängerung einiger Meiler in den beiden belgischen Atomkraftwerken Tihange bei Lüttich und Doel bei Antwerpen bitten die Unternehmer um „politischen Mut“ bei den Verantwortlichen. In Belgien ist der Atomausstieg bis auf weiteres bis 2025 geplant.