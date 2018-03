Ein weiterer Kritikpunkt des Komitees I ist, dass die Datenbank nicht regelmäßig "gesäubert" würde. Die Regel ist, dass Personen, gegen die keine besonders schwerwiegenden Indizien vorliegen, nach sechs Monaten wieder aus der Datenbank entfernt werden, falls in dieser Zeit keine zusätzlichen Informationen gegen sie vorliegen. 'Doch in der Datenbank wird nichts gelöscht', geht aus dem Kontrollbericht hervor. Es existiere kein System, mit dem die Daten überwacht würden. Genauso wenig gebe es ein solches System für die anderen Namen in der Datenbank, obwohl auch für sie das Gesetz gelte, dass mindestens drei Jahre nach der letzten Eingabe nachgegangen werden müsse, ob sie noch in die Datenbank gehörten.

Ferner enthalte die Datenbank auch Namen von Personen, für die es keine gesetzliche Grundlage gebe. Darunter fielen zum Beispiel die Namen von Haßpredigern. Ein Gesetz hierzu werde kommen,versicherte der Minister.