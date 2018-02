Die Wissenschaftler dringen mit ihrem System in die Bakterien ein und sorgen dafür, dass die verschiedenen Eiweiße miteinander verklebt werden: „Das kann man mit dem vergleichen, was passiert, wenn man ein Ei kocht. Das Eiweiß wird zu einer festen Materie und die Bakterien können nicht mehr funktionieren und sterben ab.“

Die Forscher haben dies an Mäusen getestet, die an einer Blasenentzündung erkrankt waren, die durch gefährliche E.coli-Bakterien ausgelöst worden war (das sind sogenannte gramnegative und oftmals auch multiresistente Bakterien, die z.B. in Krankenhäusern vorkommen können).

Die Mäuse konnten danach wieder genesen, was den Löwener Wissenschaftlern den Beweis lieferte, dass ihre Methode wirkt. Sie hatten damit die E.coli-Bakterien nach eigenen Angaben in ihren eigenen Eingeweiden „kleingekriegt“.