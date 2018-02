A.Kockartz Der parlamentarische Finanzausschuss hat einem Gesetzesvorschlag für eine Mobilitätsvergütung in Belgien zugestimmt, die unter dem Begriff „cash for cars“ dafür sorgen soll, dass Berufspendler auf einen Firmenwagen verzichten und anstelle dessen auf den öffentlichen Nahverkehr oder auf Gehaltserhöhung setzen. Ob diese Möglichkeit allerdings von Erfolg gekrönt wird, ist gar nicht so sicher.