A.Kockartz Die Staatsanwaltschaft von Brügge hat gegen einen 54 Jahre alten Albaner Haftbefehl erlassen. Der Mann steht unter dem dringenden Verdacht, ein Menschenschmuggler zu sein und wird noch in dieser Woche einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Albaner war bereits am Montag auf Höhe des Autobahnparkplatzes Mannekensvere an der E40 in Westflandern festgenommen worden.