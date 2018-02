Nach Angaben von VRT-Wettermann Frank Deboosere war die Nacht zum Mittwoch die kälteste Nacht seit dem 13. März 2013. An der Wetterstation des Königlichen Wetteramtes (KMI) in Ukkel bei Brüssel wurde -8,6°C gemessen und am Flughafen in Zaventem -10,1°C. An der Nordseeküste lagen die Tiefstwerte lokal unterschiedlich zwischen -5°C und -8°C.

Wie zu erwarten wurden die tieften Temperaturen in der vergangenen Nacht in den höheren Lagen Belgiens gemessen und zwar im Hohen Venn. In Elsenborn in Ostbelgien sank das Quecksilber auf -18°C. Die Temperaturen bleiben auch am Tage in Belgien unter dem Gefrierpunkt und liegen je nach Lage bei -2°C und -3°C.

Für die kommende Nacht melden VRT-Wettermann und das KMI Temperaturen, die zwischen -4°C an der Küste, -6°C im Zentrum des Landes und -11°C im Hohen Venn liegen werden. Am Tage steigen die Werte auf etwas über null. Für Freitag wird Schnee vorausgesagt und ab dem Wochenende könnte der Frühling Einzug halten.