Belga

A.Kockartz/Belga Brüssels regionale Umweltministerin Céline Fremault (CDH) will notfalls vor Gericht eine Anpassung der Flugrouten über der belgischen Hauptstadt erreichen. Die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldet in ihrer Dienstagsausgabe, dass Fremault dies Belgiens Verkehrsminister François Bellot (MR) mitgeteilt habe. Flandern reagierte noch am Dienstag „nicht erfreut“ und Landesverkehrsminister Ben Weyts (N-VA) sagte erbost: „Nuts!“