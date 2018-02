Bei der belgischen Bahn NMBS lässt sich der Streik vor allem in Wallonien spüren, denn dort hat die sozialistische Gewerkschaft einen großen Rückhalt. Von Lüttich aus fuhr z.B. am Morgen kein Zug ab. In Flandern fuhren auf den wichtigsten Linien (zw. Brüssel und Antwerpen oder zw. Brüssel und Gent) rund die Hälfte aller Züge.

Bei der Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB wurden die Metrolinien 1,2 und 5 bedient, allerdings mit weniger Zügen. Es wurden, wenn auch nur sporadisch, sechs Tramlinien bedient (3, 4, 7, 82, 92, 94). Bei den Bussen sieht es so aus, dass die Verbindungen zum Brussels Airport (Linien 15 und 21) fahren und dass einige Busse auf den Linien 15, 21, 29, 34, 66, 71, 87 und 95 unterwegs sind.

Der Flughafen meldete allerdings, dass sich Reisende früh auf den Weg machen sollen, um ihren Flug zu erreichen. Verkehrsprobleme und gestörte Nahverkehrsangebote können immer zu Verzögerungen führen.

Auch bei De Lijn in Flandern war nicht alles blockiert. In Antwerpen fuhren etwa die Hälfte aller Busse und Bahnen. In den Provinzen war der Busverkehr eher nur leicht behindert, während in der Stadt Gent in Ostflandern die Streikbereitschaft größer war. An der belgischen Küste sind etwa 50 % der Tramfahrer nicht zum Dienst erschienen.

Auch für den abendlichen Berufsverkehr wurde mit Problemen gerechnet, doch diese fielen eher beschaulich aus. In der abendlichen Stoßzeit fuhren wieder etwa zwei von drei Zügen und auch im Straßenverkehr bleiben die großen Staus wohl aus. Die Pendler, die mit dem Auto heimfahren haben sich offenbar nicht wie morgens oft der Fall ist, zur gleichen Zeit auf den Weg gemacht.

Bpost meldet, dass kein einziger Standort blockiert war und dass am Dienstagmorgen auch keine Streikposten unterwegs waren. Auch bei den Gefängniswärtern konnten alle Bereiche in den Haftanstalten fast normal funktionieren. Im Antwerpener Hafen wurde auch wenig gestreikt. Dort war am Morgen lediglich die Zandvliessluis gesperrt. Die Schiffe können allerdings Umwege über die anderen Schleusen nehmen.