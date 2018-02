Der Streik, der nicht von allen Gewerkschaften in Belgien mitgetragen wird, dauert von Montagabend 22 Uhr bis Dienstagabend 22 Uhr. Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB geht davon aus, dass sowohl der Inlandsverkehr, als auch der internationale Fern- und Grenzverkehr, sowie die Güterzüge davon betroffen sein werden. Das bedeutet für viele Pendler entweder Homeoffice oder die Suche nach Alternativen. In den Ballungsgebieten wird es wohl durch den Streik bei Bussen und Bahnen zu empfindlichen Staus kommen.

Abhilfe bieten die regionalen Nahverkehrsgesellschaften MIVB/STIB in Brüssel, De Lijn in Flandern und TEC in der Wallonie wohl kaum, denn auch dort wird die Arbeit niedergelegt. In anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Belgien kann ebenfalls mit Behinderungen in der Dienstleistung gerechnet werden. Das kann das Unterrichtswesen ebenso betreffen, wie auch die Ämter in Städten und Gemeinden, die Gefängniswärter oder die Hafenarbeiter. Bei der Post wird eher weniger gestreikt. Dort heißt es, dass auf jeden Fall die Zeitungen ausgetragen werden.