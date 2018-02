Wim Dries vom Flämischen Verband der Städte und Gemeinden (VVSG) sagte in einer Reaktion auf die Vorgehensweise der Brüsseler Kommune Etterbeek, dass „die flämischen Gemeinden auf freiwillige Aufnahme von Obdachlosen setzen und das funktioniert noch immer gut.“ In Flandern ergreift derzeit keine einzige Kommunalverwaltung eine so drastische Maßnahme, wie die in Etterbeek. Dies sei nur in Ausnahmefällen der Fall, z.B. falls es sich um kranke Obdachlose handele oder um Familien mit kleinen Kindern, so Dries.

Und doch zeigt der flämische Kommunalverband Verständnis für die Herangehensweise von Etterbeek, denn am Wochenende wurde gemeldet, dass in der Region Brüssel-Hauptstadt über 600 Obdachlose nur schwer davon überzeugt werden können, ein Winterquartier aufzusuchen. Das dabei jede Brüsseler Kommune auf sich selbst gestellt sei, hält der Verband aus Flandern für ein Unding.