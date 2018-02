Theo Francken: “Albanien ist sicher”

Belga

Laut Staatsrat gilt Albanien ab nun als sicheres Herkunftsland. Asyl-Staatssekretär Theo Francken teilte am Sonntagmittag mit, der Balkanstaat werde ab sofort der Liste sicherer Herkunftsländer hinzugefügt. Für Asylbewerber aus diesen Ländern gibt es nur in Ausnahmefällen eine Chance auf Bleiberecht in Belgien.