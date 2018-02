Software gegen Hass-Tweeds entwickelt

"Wir haben unser Programm bereits getestet: In 80 Prozent der Fälle liegt es richtig." Eine Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden können sich die Forscher, die derzeit an der Publikation ihrer Ergebnisse arbeiten, gut vorstellen. Allerdings gebe es in der EU noch keine rechtsgültige Definition, was genau unter Hate Speech zu verstehen ist.

Das neue Softwareprogramm ist ein Teilergebnis einer Gesamtstudie der beteiligten Sprachwissenschaftler, die das Sprachverhalten in der Politik untersuchen. "Um Hasssprache zu entlarven, genügt es nicht, allein auf den sprachlichen Inhalt zu schauen. Man muss auch die Körpersprache beachten sowie das ganze Umfeld bis hin zu den Reaktionen der Wähler", unterstreicht die Linguistin Jaki. (Quelle: heise.de)