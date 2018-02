Belga

belga/brf Die Brüsseler Regionalregierung ist entschlossen, härter gegen die hohe Schadstoffbelastung der Luft vorzugehen. Sie hat einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der gelten soll, wenn an mindestens zwei Tagen hintereinander eine zu hohe Konzentration an Schadstoffen in der Luft nachgewiesen wurde.