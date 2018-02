Im Erbfall für die Verwandschaft erster Ordnung, das heißt für einen Partner, der den anderen überlebt, ob man nun verheiratet ist oder zusammenwohnt, bleibt die Freistellung für die gemeinsame Familienwohnung bestehen. Außerdem wird eine Summe von 50.000 Euro des Erbes von der Steuer freigestellt.

Kinder oder Stiefkinder, die jünger als 21 Jahre sind, haben Recht auf einen Steuerfreibetrag von 75.000 Euro. Auch die Wohnung, in der sie wohnen, wird nicht besteuert.

Für Verwandte 2. Ordnung, das heißt zum Beispiel für Geschwister, Nichten und Neffen etc., dazu zählen auch andere Gesellschaftsformen (z.B. Singles etc.), galt bislang ein Höchsttarif von 65. Dieser wird abgeschafft und ein niedrigerer Tarif eingeführt. So zahlt man künftig zum Beispiel bis zu einer Summe von 35.000 Euro 25 Prozent Steuern. Die Höchstgrenze liegt bei 55 Prozent für ein Erbe von mehr als 75.000 Euro. Die höchste Tranche von mehr als 125.000 Euro mit einem Tarif von 65 Prozent wird also durch einen Tarif von 55 Prozent für Beträge von mehr als 75.000 Euro ersetzt.