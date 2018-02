Die Eltern der elf Schülerinnen zogen Anfang dieses Jahres vor Gericht, um gegen das Kopftuchverbot in zwei Sekundarschulen in Maasmechelen (Provinz Limburg) zu klagen. Sie wollten, dass ihren Kindern gestattet wird, ein Kopftuch in der Schule zu tragen.

Die Schuldirektionen argumentierten, dass sie sich an die allgemeinen Regeln des Unterrichtswesens hielten. 2013 wurde ein allgemeines Verbot gegen das Tragen von weltanschaulichen Symbolen im Unterricht in Flandern eingeführt. Auch das Kopftuch fällt unter das Verbot.

Das Zivilgericht in Tongeren hat nun entschieden, dass die elf Mädchen doch ein Kopftuch in der Schule tragen dürfen. "Das Gericht hat Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention in ihr Urteil einfließen lassen. Die verpflichtet alle Europäischen Mitgliedstaaten, also auch Belgien, ihren Bürgern die Ausübung der Religionsfreiheit in vollem Umfang zu erlauben", so die Richterin Ariane Braccio. Es gebe Ausnahmen, doch die seien in diesem Fall nicht zutreffend.