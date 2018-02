Nehmen wir einmal Amsterdam zum Vorbild. Das ist auch eine Großstadt mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Doch hier machen 'zu Fuß gehen' und 'Rad fahren' 61 Prozent des Verkehrs aus. In Brüssel ist der Anteil nur 6 Prozent. Dieser geringe Anteil liegt aber nicht nur an der Mentalität.

Aus der Studie von Deloitte geht auch hervor, dass der öffentliche Nahverkehr in Brüssel einige Viertel am Rande der Stadt stiefmütterlich behandele. Der Verkehrsteilnehmer geht in diesem Fall nicht zu Fuß und fährt auch nicht mit dem Rad zur nächsten Haltestelle, da keine Haltestelle vorhanden ist. Er wird also wieder das Auto nehmen. Jedes Jahr verliert er eine ganze Arbeitswoche aufgrund der langen Brüsseler Staus. In Amsterdam verliert man "nur" 26,5 Stunden.