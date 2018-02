Marghems Vorgehensweise, in den Medien bereits inhaltliche Details zu dieser Studie zu nennen, stößt auf flämischer Landesebene auf völliges Unverständnis. Flanderns Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) sagte am Mittwochnachmittag gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass er die Studie noch nicht habe: „Ich finde das sehr schade. Ich habe Frau Marghem darum gebeten, mit diese Studie schon aus kollegialen Gründen zukommen zu lassen.“ Aus dem, was die Bundesministerin dazu bereits gesagt hat, zeigt sich Tommelein vorsichtig optimistisch: „Ich habe immer schon gesagt, dass der Atomausstieg möglich ist.“ Die Studie sollte die bestehenden Zweifel beseitigen, doch die Tatsache, dass sie den meisten Beteiligten noch vorenthalten werde, schüre noch mehr Bedenken.

So ähnlich äußerte sich auch die N-VA, die dem Atomausstieg ohnehin eher negativ gegenüber steht. Deren Energiespezialist Andries Gryffroy stellt einige Fragen: „Ich weiß nicht, was diese 15 € beinhalten. Überdies wird dies für die Unternehmen wohl teurer sein.“ Dass der Energiepakt fast geschlossen sei, wie Ministerin Marghem angibt, sei denn auch eine voreilige Ansicht: „Es ist absolut not done, dass eine Ministerin zu einer frankophonen Zeitung geht, um dort Aussagen zu machen, während die Abgeordneten die besprochene Studie gar nicht erst vorliegen haben.“