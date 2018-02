Zum Abschluss seines Antrittsbesuchs in Brüssel wurde NRW-MP-Laschet auch von König Philippe (Foto oben) empfangen. Zuvor hatte er an einem Treffen von belgischen und deutschen Wirtschaftsvertretern teilgenommen. Dabei betonte er einmal mehr, dass sein Besuch in Belgien nicht ausschließlich mit der Kernenergie und den diesbezüglichen Bedenken in seinem Bundesland zu tun habe.

In der kommenden Woche erfolgt ein weiterer Besuch aus NRW in Brüssel. Dann trifft sich der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit der belgischen Energieministerin Marghem. Dann wird die Frage der Atomsicherheit das Hauptthema der Gespräche sein.