Bäume verwandeln das Kohlenstoffoxyd CO² in Sauerstoff. Ein gefällter Baum stößt bei der Verbrennung in einem Ofen CO² aus. Das so freigesetzte CO² wird in der Theorie von anderen Bäumen wieder in Sauerstoff umgewandelt. Für jeden Baum, der mit dem Ziel erneuerbare Energie zu liefern, gefällt wird, soll ein neuer Baum gepflanzt werden. Das soll dazu führen, dass netto kein Gramm Treibhausgas auf diesem Wege hinzukommt…

Die Regeln sind streng, z.B. in Flandern in Sachen Biomasse-Kraftwerke. Bestehen an deren strukturellem Vorgehen Zweifel, dann müssen sie - zumindest in Flandern - ihre Aktivität sofort einstellen, was bereits vorgekommen ist. Oder ihnen wird die Betriebserlaubnis entzogen oder gar nicht erst gewährt. Interessant ist dabei, dass die Schadstoffe, die beim Transport der Brennstoffe freigesetzt werden, von den flämischen Zuschüssen, die über Umweltzertifikate gewährt werden, abgezogen werden.

Das bedeutet in der Theorie, dass die EU und die nationalen oder regionalen Regierungen davon ausgehen, dass alle Privathaushalte, die mit Holz- oder Pelletöfen und -kaminen heizen, zur Kompensation Bäume pflanzen und dass sie ihren Brennstoffnachschub mit umweltfreundlichen Transportmitteln herschaffen. Doch niemand kontrolliert das, auch nicht in Flandern. Viele Zeitgenossen in Flandern verbrennen Holzreste, die z.B. nicht ausreichend getrocknet sind oder deren Herkunft zumindest zweifelhaft ist. Ob darunter lackiertes Holz ist oder Reste von Holzleim oder Farbe, impregniertes Holz oder gar Hausmüll, wird nicht hinterfragt.