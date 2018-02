???media.video.type.mz_vod??? VRT

A.Kockartz Nach einem weiteren tödlichen Unfall mit einer Radfahrerin in Oostakker bei Gent fordert der flämische Radfahrerbund von Landesverkehrsminister Ben Weyts (N-VA) endlich Maßnahmen, um als gefährlich bekannte Kreuzungen zu entschärfen. Das Geld dazu sei bereits seit zwei Jahren vorhanden, so der Bund. Am Montag war eine 16 Jahre alte Radfahrerin an einer gefährlichen Kreuzung von einem abbiegenden LKW erfasst worden und kam dabei um.