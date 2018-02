In Deurne stießen am Dienstagmorgen gegen 7:30 ein Bus und eine Straßenbahn an der Kreuzung der August Vandewielelei mit der Ruggeveldlaan (Fotos unten) zusammen. Wohl durch ein Problem mit der Weichenstellung ist die Tram statt geradeaus zu fahren nach links abgebogen, was der Busfahrer zu spät gesehen hatte. Dieser krachte frontal auf die Tram. Der Busfahrer wurde dabei schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Auch etwa 25 Fahrgäste in beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Der lokale Verkehr an der Unfallstelle war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge stark gestört.

