A.Kockartz Die belgische Bundesregierung bzw. der parlamentarische Gesundheitsausschuss arbeiten derzeit an einer Vereinfachung der Registrierung als Organspender. Derzeit warten rund 1.200 Patienten in Belgien auf ein Spenderorgan, zumeist auf eine Niere, eine Leber oder auf Lungen. Doch nach wie vor finden sich zu wenig Spender, um den Betroffenen zeitig helfen zu können. Das liegt u.a. an dem langen Verfahren zur Registrierung als Organspender.