AKW Tihange: Laschet zu Besuch in Belgien

Pannen, Risse, Notabschaltungen - das belgische Kernkraftwerk Tihange wirkt in Aachen wie eine Bedrohung. Vorwürfe und strikte Forderungen haben bisher in Belgien nichts bewegt. Am morgigen Dienstag versucht es NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Brüssel jetzt auf dem diplomatischen Weg.