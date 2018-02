U-Bahn-Streik: Verkehrschaos in Brüssel

Belga

In Belgiens Hauptstadt wird am Montag die öffentliche Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB von zwei der drei Gewerkschaften bestreikt und das sorgte am Morgen für erhebliche Probleme. Viele U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fielen aus und auch der Berufsverkehr staute sich länger als sonst.