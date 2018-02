Noch in diesem Jahr will De Backer mehr Kontrollen bei Einzelhändlern in Großstädten wie Antwerpen, Brüssel und Charleroi durchführen lassen. Es handelt sich um Geschäfte, in denen die Preise um einiges niedriger sind als woanders und in denen das Personal häufig wechselt. Oft entpuppten sich solche Geschäfte als Fassade, hinter der zum Beispiel Drogengeld gewaschen wird.