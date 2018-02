Es sei bereits das dritte Mal, dass die Gesellschaft in die Kritik gerate, so Bianca Debaets (CD&V), Staatssekretärin für Informatik und Digitalisierung der Region Brüssel. "Schon vor einigen Jahren ist ein Loch in Höhe von 2 Millionen Euro infolge von Misswirtschaft entstanden. 2016 hatte der Direktor nur 6 Monaten nach seiner Anstellung gehen müssen, weil es damals Hinweise auf Manipulationen gegeben hatte."