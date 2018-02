"Wir haben von sieben wirklich drei internationale Programme. So studieren Sie beim ‘Strategic Marketing Programm' in Antwerpen, Brasilien und New York. Im Master ‘China – Europe business‘ gehen Sie nach Antwerpen und danach nach Shanghai. Wir bieten ab dem nächsten Jahr auch einen neuen Master an, in Fashion Management. Es handelt sich um eine 'Kombination' aus Antwerpen, Brasilien und Mailand oder London. Es sind Ein-Jahresprogramme. Sie beginnen im September und enden im Juni. (...) Zur Zeit sind 32 Nationalitäten an unserer Schule vertreten. In einer Klasse finden sich leicht 15 unterschiedliche Staatsangehörigkeiten."