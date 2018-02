Er betont, dass nie zuvor so viel in den öffentlichen Nahverkehr bei De Lijn investiert worden sei. Doch das Unternehmen müsse sich auch für die europäische Liberalisierung fit machen. Man habe deshalb drei Jahre eingeplant, um die Organisation "ganz vorsichtig" in eine "effizientere und näher am Fahrgast stehende" Organisation zu verwandeln. Descheemaecker wies auch noch daraufhin, dass die geplanten Sparmaßnahmen in Höhe von 40 Millionen Euro in das Angebot und die Begleitung reinvestiert würden.

Für den 21. Februar sind neue Gespräche zwischen der Direktion und den Gewerkschaften angesetzt. Die Direktion stelle sich jedoch Fragen hierzu, da die sozialistische Gewerkschaft für eine Woche später erneut einen Streik fest eingeplant habe, hieß es noch. Der Protest wird vor dem Hintergrund eines Aufrufs der sozialistischen Gewerkschaft des öffentlichen Sektors in Belgien, ACOD, stattfinden und richtet sich gegen die Regierungspläne im Bereich 'anstrengender Berufe'.