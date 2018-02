A.Kockartz Die Generaldirektion der Luftfahrt in Belgien (DGLV) bittet Bundesverkehrsminister François Bellot (MR) in einem offenen Brief darum, in Zukunft die Königlichen Domänen von Laken und Ciergnon bei Houyet in der Provinz Namür sowie das Brüsseler Stadtzentrum überfliegen zu dürfen. Dies meldete die frankophone Wirtschaftszeitung L’Echo in ihrer Donnerstagsausgabe.