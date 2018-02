Mathias Cormann aus dem ostbelgischen Ort Raeren zwischen Eupen und Aachen lebt seit dem Jahr 1996 in Australien, verlor 2000 seine belgische Staatsbürgerschaft und bekleidet derzeit das Amt des Finanzministers. Daneben ist er Fraktionsführer der Liberalen im australischen Senat.

Cormann studierte in Löwen (Flämisch-Brabant), in Namür in der Wallonie und an der Universität von East Anglia und lernte als Austauschstudent in Australien seine heutige Ehefrau kennen. Er blieb dort und ging auch in seiner neuen Heimat in die Politik. In seinem Heimatort Raeren saß er eine Zeit lang für die ostbelgischen Christsozialen im Gemeinderat.

Cormann ist auch Vorsitzender einer deutsch-australischen Beratergruppe, die sich auf höchster politischer Ebene für die Stärkung der bilateralen Beziehungen einsetzt. Und der frühere Senator für Westaustralien ist auch „Leader of the Government in the Senate“.