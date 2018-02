Wie jetzt bekannt wurde, hat der aus Belgien stammende Leiter von Oxfam UK, Roland Van Hauwermeiren, schon lange einen schlechten Ruf. Er soll sowohl in Haiti, als auch im Tschad und in Liberia Prostituierte aus der Oxfam-Kasse bezahlt haben und auch Sexfeste wurden offenbar so finanziert. Und der Vorsitzende von Oxfam International, Juan Alberto Fuentes, wurde in seinem Heimatland Guatemala verhaftet, weil er sich in seiner Zeit als Minister dort bestechen ließ.