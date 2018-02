A.Kockartz Am Dienstag sind in Belgien und in Großbritannien 26 Personen wegen Menschenschmuggel festgenommen worden. Gleichzeitig rettete die Polizei 36 Flüchtlinge aus den Händen von Kriminellen. Insgesamt wurden in beiden Ländern 24 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Rund 250 Polizeibeamten waren an der Aktion beteiligt.