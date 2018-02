Vor allem Belgien steht hier im Fokus, denn hier sind die Verteidigungsausgaben in den letzten Jahren eher gesunken. Jetzt will unser Land nicht weniger als 3,6 Milliarden Euro in neue Kampfbomber investieren. Dazu läuft die Bewerbung am Mittwochabend aus. Bis zum nächsten NATO-Gipfel in Brüssel am 11. und 12. Juli will die Regierung beschlossen haben, wer den Zuschlag bekommen soll.

Die Luftfahrtindustrie ist indessen aktiv geworden und bietet Belgien umfangreiche Investitionen und Aufträge an, wenn man sich für den einen oder anderen Hersteller entscheidet.