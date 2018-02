Reporters

A.Kockartz Eine 27 Jahre alte Frau aus De Panne an der Küste wurde jetzt zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und zu einem lebenslangen Fahrverbot verurteilt. Sie war bereits 71 Mal nach Verkehrsdelikten verurteilt worden und hatte bisher noch nichts von insgesamt rund 50.000 € an Strafzetteln beglichen. Auch andere Verkehrsrowdys wurden in den vergangenen Tagen drastisch bestraft.