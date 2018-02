Sven Mary (kl. Foto) reagierte unmittelbar nach dieser Sendung auf die Aussagen des Innenministers und erinnerte diesen an die Gewaltentrennung, die in Belgien in der Verfassung verankert ist: „Es ist unannehmbar, dass sich ein Minister im Amt zu einem laufenden Verfahren äußert. Auf diese Weise setzt er das Gericht in einem delikaten Dossier mit einem delikaten Problem unter Druck. Ich nehme auch zu Protokoll, dass er findet, dass für jemanden wie Salah Abdeslam kein Freispruch erbeten werden darf und dass er behauptet, ein Anwalt müsse nur dafür sorgen, dass eine korrekte Strafe erfolgt.“