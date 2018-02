A.Kockartz Jaimie Deblieck (Foto), Mister Gay Belgium 2017, ist in der Nacht zum Samstag in Roeselare in der Provinz Westflandern Opfer von homophober Gewalt geworden. Ein noch unbekannter Mann hatte Deblieck von hinten angegriffen, auf den Boden geworfen, getreten und beschimpft.