Belga

A.Kockartz Die neue Eurostar-Verbindung zwischen London und Amsterdam bietet auch Reisenden aus Belgien Vorteile. Da diese Hochgeschwindigkeitszüge auch Halt in Brüssel Süd/Midi machen, können Fahrgäste hier zusteigen. Damit können sie in die eine oder die andere Richtung jeweils schneller am Ziel sein.