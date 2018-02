Doch damit nicht genug. Die Partei der flämischen Nationaldemokraten N-VA will in Zukunft auch bei der Berechnung des Anrechts auf eine Sozialwohnung das Geld mit einbeziehen, dass die Mieter auf ihrem Sparkonto haben. Grundprinzip für die Zuteilung einer Sozialwohnung in Flandern ist das Einkommen. Eine Person, die jährlich weniger als 24.452 € Einkommen (Gehalt oder Lohn) hat, darf eine Sozialwohnung beziehen. Jetzt will die N-VA eine Maximalsumme festlegen, in die alles mit einberechnet wird, was bei einem Haushalt an Besitz und Einkommen vorliegt.

Für Teilbesitzer einer Immobilie bedeutet dies, dass sie ihre Sozialwohnung bereits binnen einiger Wochen verlieren können. Die anderen Maßnahmen zur Berechnung will die N-VA 2019 nach den Regionalwahlen bei Koalitionsverhandlungen auf die Tisch legen. Schon jetzt aber hagelt es Kritik und dies nicht nur aus Reihen der Opposition oder der Sozialverbände, sondern auch aus der eigenen Mehrheit.

Die am häufigsten gehörten Vorwürfe betreffen die Kommunikation um die Neuregelung, die viele Mieter von Sozialwohnungen ins Ungewisse führe und die Tatsache, dass Wohnungsbauministerin Homans auch gleichzeitig Flanderns Ministerin für den Kampf gegen Armut sei. Mit den vorliegenden Maßnahmen würden sie und ihre Partei viele Menschen ja erst in die Armut schicken, so die häufige Kritik.