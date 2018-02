Angekündigter Schneefall: Chaos bleibt aus

Vorausgesagt wurde von den Meteorologen 1 bis 5 Cm Schnee. Die Schneefront zieht zur Zeit über Belgien hinweg und wird am Mittag im Brüsseler Raum erwartet. Am Nachmittag soll es auch in Flanderns östlichster Provinz Limburg 3 Cm schneien.

Das klingt für schneeerprobte Länder nach nicht viel, sorgt aber in Belgien bekanntlich jedes Mal für chaotische Verkehrsprobleme.

Belgiens Arbeitsminister Kris Peeters hatte deshalb am Donnerstag über Twitter dazu aufgerufen, wenn möglich den eigenen Wagen in der Garage zu lassen und von zu Hause aus zu arbeiten. Auch die Automobilclubs haben dazu aufgerufen, möglichst auf das Auto zu verzichten. Diese Aufforderung wurde am Freitagmorgen sehr gut befolgt. Auf den Autobahnen Richtung Ballungsräume war deutlich weniger los als an normalen Tagen. Auch die öffentliche Verkehrsmittel fuhren einwandfrei.

Im Osten und Süden Belgiens wird heute Abend im Berufsverkehr wohl mit Problemen gerechnet. Erschwerend kommt hinzu, dass am Freitagabend die Karnevalsferien beginnen und viele Belgier in den Wintersport aufbrechen.