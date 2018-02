Belga

U.Ne In den belgischen Haftanstalten haben vergangenen Monat 125 Gefangene auf einer Matratze auf dem Boden schlafen müssen. Da nicht genug Gefängniswärter anwesend waren, konnten in einigen Haftanstalten nicht alle Zellen bewacht werden. Verschiedene Häftlinge mussten deshalb gemeinsam in einer Zelle übernachten.