Abdeslam-Prozess: 20 Jahre Haft gefordert

Abdeslam gilt als einziger Überlebender der Terrorzelle, die für die Anschläge im November 2015 in Paris und im März 2016 in Brüssel mit weit über hundert Toten verantwortlich gewesen sein soll. Zu den Anschlägen bekannte sich damals die Terrororganisation IS.

In Brüssel müssen sich Abdeslam und Ayari aber sich nicht wegen dieser Anschläge verantworten, sondern für Schüsse während einer Polizeirazzia im März 2016 in der Brüsseler Gemeinde Vorst/Forest. Dabei wurden drei Polizeibeamte verletzt. Ein dritter Tatverdächtiger - der Islamist Mohamed Belkaïd - kam bei dem Schusswechsel um.

Abdeslam sitzt in Frankreich in U-Haft und wird zu jedem Prozesstag mit eine Hochsicherheitskonvoi nach Brüssel gebracht. Am Donnerstag wird der Prozess unter Vorsitz der Richterin Marie-France Keutgen fortgesetzt. Dann werden sich die Anwälte der Angeklagten zu Wort melden.